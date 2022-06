Samba sine alias Kouthia, artiste comédien, humoriste à été honoré par Daaray Sembéne de Thiès, un prix spécial lui a été décerné. « Être au plus prés du réel et du peuple » c’est ainsi que ce se nomme cette consécration décernée au célèbre imitateur de Me Madické Niang ou encore Mme Aminata Touré » Mimi ».

La cérémonie qui s’est tenue à la manufacture sénégalaise des arts décoratives de Thiès (MSAD), a comptée la présence de nombreux acteurs culturels de la cité du rail, du maire Dr Babacar Diop sans oublier aussi la talentueuse journaliste Astou Mbéne Thioub. 5iéme artiste lauréat du CALA ( Consécration des arts de la lecture et de l’audiovisuel), Kouthia a exprimé toute sa satisfaction liée à cette consécration fruit de sa constance et de son travail reconnu de tous.

Avec plus de 30 ans de compagnonnage avec le peuple Sénégalais, celui qui se dit patrimoine national à l’instar du « Thiébou Dieune » donne rendez vous à ses inconditionnels sur sa chaîne YouTube où il poste ses vidéos désormais.

Et pour finir, en tant que analyste de la scéne politique sénégalaise du moins avec beaucoup d’humour, il n’as pas manqué de lancer un appel à l’endroit des politiques de quelque bord qu’ils soient, pouvoir comme opposition devraient taire les querelles pour un Sénégal de paix et des élections apaisées.