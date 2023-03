Culture: Concert de Sidy Diop à Thiès ce Samedi. Ndiap annonce déjà la Couleur lors du match de Gala de Holding Events

Le match de gala entre Label Holding Events et team Sidy Diopà Thiès: une prélude festive au concert de la Promenade des Thiessois

Le samedi dernier, la ville de Thiès a été le théâtre d’un événement sportif et culturel hors du commun. Un match de gala opposant le Label Holding Events et Soubatel a été organisé en prélude au grand concert de la Promenade des Thiessois. Cet événement a suscité l’enthousiasme des habitants de la capitale du rail, ravis de profiter d’une journée riche en divertissement.

Le match de gala a vu s’affronter deux équipes composées de personnalités locales et nationales, dont Ndiap, Sidy Ka et Bay Gaya. Ndiap, un artiste engagé et talentueux, a déclaré être arrivé trois jours avant l’événement pour préparer et « miner » le terrain. Il était opposé à Bay Gaya, le célèbre comédien, qui a encouragé Label Holding Events pour ses bienfaits à Thiès.

Cette rencontre amicale a été l’occasion pour les deux équipes de montrer leur soutien à Holding Events, une entreprise qui œuvre pour la promotion de la culture et des talents locaux à Thiès. Les deux équipes ont offert un spectacle divertissant et plein d’émotions à un public conquis. Les spectateurs ont pu profiter d’un match équilibré et disputé, où l’adresse et l’habileté de chacun des joueurs étaient à l’honneur.

Au-delà du match en lui-même, cette journée a été l’occasion de mettre en lumière l’engagement de Label Holding Events en faveur de la ville de Thiès. L’organisation de ce match de gala et du concert à la Promenade des Thiessois témoigne de l’ambition de l’entreprise à créer des événements culturels de qualité et à soutenir les artistes et sportifs locaux.

Rappelons que Team Sidy Diop a battu la sélection de holding Events par le score de 6 buts à 5.

