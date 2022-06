Très attendue, l’édition 2022 du Grand Bal a vécu ce samedi 18 juin. L’Accor Arena (Bercy) a accueilli le légendaire Roi du Mbalakh, Youssou Ndour, a régalé de sa bonne musique la diaspora sénégalaise et ses fans du monde entier.

Après 4 ans d’absence de cet événement incontournable de sa carrière, liée surtout à la pandémie du Covid-19, le grand Youssou Ndour a mis les bouchées doubles pour offrir des moments sensationnels et inoubliables à ses fans qui sont venus, des quatre coins du globe pour apprécier son ambiance.

L’artiste planétaire signe ainsi son grand retour avec force sur la scène de Bercy, dans un contexte post-Covid.

Avec 20 300 places, la mythique salle de l’Accor Arena Bercy, a été très vite remplie. Le grand Bal 2022 qui s’est fait à guichet fermé, a vibré en sons et lumières. El Maestro Youssou Ndour a profité de cette soirée pour rendre hommage à d’illustres disparus comme Thione Ballago Seck qui a été arraché à notre affection. Les spectateurs ont aussi eu la chair de poule lors du duo de You et omar péne interprétant « silmakha » qui a réveillé en eux de profonds souvenirs.

Il est le roi incontestable du Mbalax et celui qui fait vibrer toutes les générations, tous les âges qui attendent avec impatience les spectaculaires entrées de You, accueilli dans une folle ambiance. Et il a encore surpris samedi soir avec ce treillis qui montre un king of Mbalakh encore plus fort.