Cristiano Ronaldo : très heureux de retrouver sa petite famille !

Share on Twitter

Share on Facebook

Sur son compte Instagram, Cristiano Ronaldo vient d’afficher son bonheur après avoir retrouver sa famille pour un week-end. Nous pouvons être un star du football et tout de même passer de nombreux moments en famille. Cristiano Ronaldo le prouve depuis quelques années et vient de le faire une nouvelle fois il y a quelques heures.

En effet, le quintuple Ballon d’Or, après avoir marqué un sublime coup franc face au Torino dans le derby, décidait de souffler un peu. D’ailleurs, le but marqué par CR7 lui a sans doute permis d’encore plus profiter du week-end en question.

Car oui, si vous ne le saviez pas, il s’agit du premier coup franc inscrit par Cristiano Ronaldo en Série A. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’ancien joueur du Real n’en avait pas inscrit un seul depuis son arrivée chez la Vieille Dame.

Pourtant, tout le monde sait qu’il s’agissait presque de sa marque de fabrique. Que ce soit en Premier League, ou en Liga, la star empilait les buts sur coup de pied arrêté.

Mais depuis qu’il joue en Italie, Cristiano Ronaldo n’avait pas encore eu « la chance » de mettre un seul coup franc. La malédiction est enfin brisée pour son plus grand bonheur.

En vous ayant expliqué pour quelle raison CR7 se trouvait sans doute aux anges après son but dans le derby, vous comprenez sans doute pourquoi il a voulu encore plus profiter de son week-end.

Car oui, Cristiano Ronaldo postait un sublime cliché sur son compte il y a quelques heures. Profitant de sa piscine avec tous ses enfants, la star affichait un large sourire. Histoire, sans doute, de nous faire comprendre à quel point il se montrait heureux.

Les fans du joueur de la Juve ne tardant pas non plus à afficher leur bonheur grâce à des mots. La plupart, souhaitant un « bon dimanche » à CR7, en espérant qu’il ait bien profité de son week-end.

Nous espérons nous aussi que Cristiano Ronaldo a pu profiter de ce joli moment pour se ressourcer. Dans le but de revenir encore plus fort que ce qu’il ne l’est déjà et inscrire de nouveaux coup-francs dans les prochains matchs.