L’école sénégalaise est encore paralysée. Le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ( Saemss ) et le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire ( Cusems ) ont décrété un neuvième plan d’action. En effet, le plan d’actions prévoit 《 le maintien du boycott de toutes les évaluations ( évaluations harmonisées, devoirs et compositions du 1 er sem ) , des activités d’éducation physique et sportive et des activités de cellules pédagogiques ; la retention de l’information administrative 》 .

Après la marche nationale prévue à Ziguinchor la semaine prochaine, ces syndicats ont prévu de battre le macadam à Dakar à partir de l’autre semaine qui suivra. Pour rappel, les parents d’élèves ont pris d’assaut cet après – midi la Place de la Nation pour réclamer après leurs enfants qui étaient dans la rue , la reprise des cours sur toute l’étendue du territoire national.D’après une note reprise par Thiés infos , ces syndicats ont décrété des débrayages les 15 février et 16 février, à 9h suivis d’une assemblée générale et d’une conférence de presse conjointe : Saemss et Cusems à Dakar . Les jeudi 17 et vendredi 18 février, est prévue une grève générale.