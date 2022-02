Le Saems et le Cusems , deux influents syndicat d’enseignants du moyen secondaire continuent de durcir le ton pour espérer obtenir gain de cause sur les différents points revendiqués . Ils ont entamé hier leur 8e plan d’ actions , c’est ainsi que les potaches ont décidé de décréter un mot d’ordre de grève de 120 heures , à partir d’hier . Trop , c’est trop , une manière pour les élèves d’ exprimer leur colère face au mouvement de grève et de série de débrayage qui perturbent leur éducation .

alertés les autorités sur cette situation , les potaches n’arrivent pas à maitriser la situation , ils observent souvent les mots d’ordre qui sont décrétés par leurs enseignants . Ici à Thiès , le constat est unanime beaucoup d’établissements respectent le mot d’ordre aves des grèves répétitives , et parfois des débrayages . Pour rappel , le ministre de la fonction publique a invité toutes les parties au tour d’une table pour trouver des négociations avec un dénouement heureux de leurs désaccords. Mais , depuis trois mois , les élèves se situent au niveau du le marteau et de l’enclume dans la capitale du rail .