Criminalisation de l’homosexualité : L’Assemblée nationale rejette la proposition de loi

Le projet de loi proposé par un groupe de représentants dirigé par Mamadou Lamine Diallo qui criminalise l’homosexualité dans la loi de la République ne sera pas mis aux voix. Il a été bloqué par le Bureau de l’Assemblée nationale. Dans le communiqué reçu mercredi 5 janvier, il a été immédiatement précisé que, conformément aux dispositions de la loi organique, le bureau s’est réuni ce jour pour examiner sa recevabilité. « Les membres du Présidium de l’Assemblée nationale, en ce qui les concerne, ont exprimé leurs avis raisonnables sur l’opportunité du nouveau texte législatif, et tendent à modifier ou étendre les dispositions existantes de la loi. n. 65-60 du 21 juillet 1965 n° (Loi modifiée par la loi n° 66-16 du 1er février 1966). Tous les Sénégalais connaissent la position définie et affirmée, en plusieurs occasions, et plus particulièrement lors de rencontres avec des chefs d’Etat étrangers, par le président de la République, Monsieur Macky Sall», renseigne le bureau.

Qui a ajouté : « Cette position est claire et pertinente, et elle engage tout le peuple sénégalais s’opposant à toute forme de dépénalisation et de légalisation de l’homosexualité. Ceci est sévèrement puni par la loi pénale sénégalaise ; il en est de même pour tous les actes contre nature et attentats à la pudeur”.

Pour toutes ces raisons, renseigne t-on dans le document « Le bureau de l’Assemblée nationale a décidé de déclarer le projet de loi irrecevable conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues.