Création de son parti politique : Déthié Fall va t-il perdre son poste de député ?

C’est acté ! Déthié Fall vient de lancer officiellement sa formation politique : le Parti républicain pour le progrès. (And Disso ak askanwi ) Il rompt ainsi définitivement les amarres avec sa désormais ex-famille politique le Rewmi.

La question qui se pose est de savoir si il va perdre son poste de député ou pas car : conformément à la Constitution. «Le député démissionnaire de son parti est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique», dispose l’article 61 de la Charte fondamentale.

Daouda Ba responsable du parti Rewmi affirme que au niveau du parti il n’ont pas encore statué sur ce cas par rapport à son poste à l’assemblée.

Me Abdoulaye Babou pour sa part évoque « l’exception d’inconstitutionnalité » en d’autres termes l’avocat est d’avis que Déthié Fall peut bel et bien conserver son poste à l’assemblée car le député est le représentant de tout un peuple , toujours d’après lui, Déthié fall peut même faire appel à la justice en évoquant « l’exception d’inconstitutionnalité » si son ex parti décide de l’attaquer.