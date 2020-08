Crd Diourbel :Le Khalife exhorte tous les talibés au port du masque

Share on Twitter

Share on Facebook

Serigne Bass Adoul khadre qui présidait la réunion du comité régional de développement a affirmé que «le Khalife est conscient de sa responsabilité. C’est pourquoi, jusqu’à aujourd’hui, à la grande mosquée de Touba, les gens prient en respectant la distanciation sociale, ainsi que toutes les mosquées de Touba.

En effet, d’après Vox populi qui rapporte l’information, d’après serigne Bass, personne n’est plus responsable que le Khalife dans ce pays. Donc, il veut que les mourides, les musulmans et tous ceux qui habitent dans le pays soient en paix et en bonne santé.

C’est pourquoi le Khalife, avec sa détermination et ses recommandations, ne veut pas que la pandémie gagne davantage de terrain». «Et puisque que le Khalife qui est notre guide porte un masque, il est dès lors normal que tous les talibés fassent comme lui, comme il l’a recommandé.

Toute personne doit porter un masque, sinon utiliser un foulard pour ne pas nuire à sa propre santé et celle des autres. Donc, le Khalife exhorte tous les talibés au port du masque, comme les autorités sanitaires, les médecins l’ont recommandé», a-t-il exhorté.

Selon lui, une bonne organisation va être mise en place à la grande mosquée qui va recevoir un grand nombre de pèlerins. «Le Magal se fera dans un contexte particulier sous la volonté divine. Mais nous devons rester positifs et croire qu’après le Magal la pandémie pourra disparaitre du pays. Et nous prions pour ça»