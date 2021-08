Cradesc Thiés: Atelier de mise en place du cadre de concertation et de développement de la zone des Niayes

Créer un cadre de concertation pour mettre sur pied les sociétés coopératives telle était l’objet de la rencontre du cradesc à Thiés.

À en croire le Dr Abiboulaye Sidibé directeur régional du développement rural de Thiés cela passe par une approche inclusive et participative, compte tenu des énormes potentialités et ressources dont regorge la zone des niayes, zone par excellence de cultures et d’économie.

Les acteurs et producteurs ont aussi entre autres discuté de la campagne agricole de cette année, ils ont ainsi souligné l’insuffisance des intrants un déficit qui va être corrigé au plus vite selon le dr Sidibé.

En ce qui concerne la pluviométrie élément incontournable pour les cultures et semences ,11 postes sur 19 à Thiés sont excédentaires ce qui fait dire que les cultures se portent bien.