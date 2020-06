Covid19 et paludisme en cette période d’hivernage : Dr Doudou Sène , coordonnateur PNLP, étale ses inquiétudes

Share on Twitter

«Le pays risque de connaitre une saison des pluies sombre marquée par beaucoup de cas de paludisme, dont les signes peuvent être apparentés à la Covid-19 » prévient le Dr Doudou Sène , coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP

Le Docteur a dans un entretien accordé au journal Vox populi livré ses craintes. «Effectivement, on est obligé de prendre des mesures particulières dans ce contexte de pandémie du Covid-19 ». Parce que poursuit-il, la façon de lutter efficacement contre le paludisme ne pourra pas se faire de la même manière que par le passé. « Nous devrions donc, en plus d’assurer ces mesures barrières, édictées pour la Covid-19, impérativement continuer la lutte contre le palu comme cela se faisait auparavant ». C’est-à dire assurer la distribution des moustiquaires imprégnées et des insecticides, organiser des campagnes, notamment l’aspersion intra domiciliaire qui se tient actuellement dans la région de Kédougou.