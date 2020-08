Covid19 : Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor ces zones placées « rouges »

Ces quatre régions concentrent 10 175 des 10 887 cas recensés. D’après le ministre de l’intérieur qui faisait face à la presse vendredi, «Si on fait le cumul des chiffres, nous avons rien que pour ces 4 régions, un total de 10 175 personnes infectées, soit 93,4% des 10 887 cas.

Il est important de préciser que près de 50% des malades ont moins de 40 ans», a souligné Aly Ngouille Ndiaye, qui précise qu’«à la date du 5 août 2020, sur les 213 décédés, nous avons 2 qui sont dans la tranche d’âge de 5 à 19, 8 dans la tranche d’âge de 20 à 39 ans, 45 dans la tranche d’âge de 40 à 59 ans et 158 sont dans la tranche d’âge de plus de 60 ans».

«Seuls 10 malades âgés de moins de 40 ans sur plus de 6 000 malades sont décédés, contre 203 décès sur 4614 sur la cible plus de 40 ans, avec un chiffre alarmant 158 décès pour ceux qui sont âgés de plus 60 ans», a-t-il ajouté, avant de dire que «le constat est simple. C’est que les jeunes constituent des vecteurs de transmissions du virus aux personnes âgées et ces dernières en meurent»