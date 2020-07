Covid-19: Yéya Diallo guérie

La députée Yéya Diallo, testée positive au coronavirus, est complètement guérie nous apprend Seneweb.

La parlementaire socialiste en fait l’annonce elle-même et raconte sa maladie.

« J’ai vécu de très intenses tourbillons d’émotions, accablée par la faiblesse, la fatigue et la douleur. Mais, je n’ai jamais abandonné grâce à vos prières et vos multiples messages de soutien et de sympathie », a-t-elle posté sur sa page Facebook.