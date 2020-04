COVID-19 : Un concert de Lady Gaga dans le confinement

C’est l’événement virtuel numéro « 1 », le plus grand de ce confinement, qui se tient à l’initiative de la chanteuse Lady Gaga et l’association Global Citizen, dans la soirée de ce samedi 18 à dimanche 19 avril.

Ce avec « One Worlf. Together At Home » (Un monde : Ensemble chez soi) pour épauler les acteurs de la santé.

Un concert confiné planétaire, caritatif, inédit, virtuel, auquel devront prendre part, entre autres, Alicia Keys, Paul McCartney, Ellie Goulding, Angèle, Céline Dion, Chris Martin, Elton John, Elton John, Taylor Swift, Camila Cabello, Stevie Wonder, Christine and the queens, Usher, Luis Fonsi, Billie Eilish, Alanis Morissette, Jennifer Lopez, John Legend, Pharrell Williams, Sam Smith, Lady Gaga, Zucchero, Andrea Bocelli, J Balvin, Rita Ora ou encore Maluma.

Sur toute l’étendue du territoire française, l’évènement sera diffusé en direct et en intégralité sur CStar, de 2 heures à 4 heures du matin. Ensuite l’intégralité du concert sera disponible en replay trois jours (72 heures) durant sur myCanal, sur W9 et à la radio sur RTL2, 6play, sur France 2, sur la plate-forme France.tv pour le « Before », sur les chaînes MTV et BET (Viacom CBS) et sur MTV HITS.