COVID 19: Transport le port de masque devient obligatoire(arrêté ministériel)…

Alors que la fête de la Tabaski pointe son nez, de nombreux sénégalais vont rejoindre leurs familles dans les autres régions du Sénégal. Aussi, le ministre des infrastructures, des transports terrestres avec la flambée des cas de Covid et l’apparition du variant Delta a pris un arrêté portant restriction sur les services de transport terrestre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

L’arrêté stipule que l’embarquement des passagers dans les véhicules de transport public et privé de voyageurs et de marchandises se fait dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire suivantes. Et le port du masque est obligatoire de nouveau pour tous les occupants du véhicule, jusqu’à leur débarquement, dès que leur nombre est supérieur à un (01); et l’application d’un produit désinfectant sur les mains est obligatoire pour tous les passagers, avant leur accès à bord des véhicules de transport public de voyageurs.

Les opérateurs de transport sont eux tenus de procéder au nettoyage désinfectant de chaque véhicule de transport (à l’intérieur et à l’extérieur).