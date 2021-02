Covid-19 : Thiés reçoit ses premières doses de vaccins synopharm

« Chaque région du pays recevra son lot de vaccin de manière équitable et dans les meilleures conditions”.

Comme annoncé depuis quelques jours par le ministre de la santé Abdoulaye Diouf SARR, la région de Thiés a reçu ses toutes premières doses de vaccin synopharm contre le COVID-19.

En effet, ce matin la pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) a livré au district sanitaire de Thiés 12 236 doses du vaccin synopharm.

Ce 1er lot devrait permettre de vacciner dans un 1er temps le personnel de santé et les personnes âgées. À en croire le gouverneur de la région de Thiés Mouhamadou Moustapha NDAO, le dispositif est déja mis en place et la vaccination va commencer dés mardi comme indiqué.

« le personnel de santé et les personnes âgées qui ont des comorbidités sont prioritaires ; mais bientôt il y’aura une seconde phase pour toucher le plus de thiessois possible » renchérit-il.

Cette réception, qui s’est tenue à la région médicale de Thiés a aussi permis au gouverneur de Thiés de rassurer les plus réticents « il n y’a pas à avoir peur, moi personnellement je vais me faire vacciner parce que c’est la seule solution » a-t-il conclu.