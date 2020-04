Covid -19/ Thiès : les maraichers des Niayes à l’épreuve du corona virus…

Avec les effets pervers de la pandémie du Covid- 19, les pêcheurs et maraichers des groupements et associations et de la filière choux du Sénégal et de la zone des Niayes, grincent des dents et , pour cause , le non -écoulement de leur production à Diogo.

A en croire le président des maraichers, Pène Diop, la situation est catastrophique et met en cause, la situation sanitaire actuelle responsable de la mévente à plusieurs paramètres : « on commercialisait en moyenne 100 tonnes de choux contre actuellement 50 tonnes. C’est au courant de la période allant du 4 mars écoulé au 10 avril que la situation s’est dégradée.

Il s’y ajoute s’y ajoutent les rigueurs du couvre-feu allant de 20 heures à 6 heures du matin, rendant impossible tout approvisionnement des marchés de l’intérieur. Actuellement, « une grande partie de la production est en « jachère forcée », dans les exploitations agricoles » a encore indiqué le responsable des maraichers de la Zone des Niayes, visiblement préoccupé…