Covid-19 Thiès : Les enfants talibés renvoyés chez eux

Que chaque enfant soit retourné à ses parents

Au lendemain de la contamination d’un enfant talibé à Thiès, des centaines d’enfants ont été renvoyés à leur foyer d’origine par le Gouverneur et le Préfet de Thiès.

L’opération a démarré au quartier « Kawssara Fall » qui abrite un grand Daara. C’est à bord de deux (2) cars « Ndiaga-Ndiaye » que les talibés ont été convoyés directement chez eux. Certains à « Touba-Toul », d’autres à « Tambacounda », en passant par « Touba-Mbacké » et « Kaolack ».

D’après Mouhamed Moustapha Ndao, Gouverneur la région de Thiès. « Nous avons saisi les écoles coraniques qui sont de la ville et ceux qui n’y sont pas. Et au final, ce qu’on veut, est que chaque enfant retourne chez soi jusqu’à la fin de cette pandémie. Nous allons demander aux maîtres coraniques de remettre à chaque parent, son enfant, en attendant mieux. Ce qu’on va faire également, c’est discuter d’abord avec ceux qui sont volontaires, mais cependant, pour ceux qui ne le sont pas, on va les amener de force. On est dans un moment où il ne faut pas badiner avec les choses, c’est un moment où il faut être rigoureux dans tout ce qu’on fait ».

Les dispositions sanitaires qui entourent cette opération

Le Gouverneur de Thiès est aussi revenu sur les dispositions sanitaires qui entourent cette opération. « Les deux (2) Préfets devraient travailler ensemble, en collaboration, pour que les enfants, au départ soient dépistés. Et qu’à l’arrivée également qu’on les mette en quarantaine pendant 14 jours au moins, pour s’assurer que ces gens-là ne sont pas des porteurs sains. Nous leur avons fourni les moyens de transports, également une petite enveloppe financière pour les appuyer ».

Ces talibés étaient visiblement joyeux de regagner leurs familles d’origine avec leurs valises, des denrées alimentaires et des produits hygiéniques.