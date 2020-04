Covid -19 / : Thiès les commerçants du parc à oignons, remettent un don au maire Alioune Sow…

Share on Twitter

Les commerçants du parc à oignons du marché central , par l’entremise de leur président Aly Ndiaye, ont remis à Alioune Sow, maire de la commune de Thiès-ouest, et à la sous -préfecture de Thiès-nord, un important lot de masques de protection .Ce dernier a apprécié a juste valeur, ce don qui contribue largement à la lutte contre le corona virus.

Le président des vendeurs d’oignons a justifié leur modeste contribution, le énième du genre dans la zone, « dans un élan d’entraide et de solidarité entre individus, devant être constamment de mise, conformément aux enseignements de Dieu. » Poursuivant, Aly Ndiaye et sa corporation estiment qu’ ’il est de leur devoir d’accompagner le maire sur qui, reposent tous les espoirs de ses administrés, « quand on connait la modicité des recettes financières actuelles de la municipalités, en cette période de corona virus »

Bref, le président Ndiaye a prié pour le maire Alioune Sow, plein succès dans ses entreprises, et un prompt rétablissement de la situation sanitaire dans notre pays et le monde…