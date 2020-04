Covid-19 Thiès : Les commerçants du marché Grand-Thiès demandent la révision de l’heure de la fermeture

Share on Twitter

Les conditions de fermeture du marché sont très difficiles

Au moment où tous les gouverneurs sont mis devant leurs responsabilités, les mesures ne cessent de se durcirent. A Thiès, le gouverneur a décidé de renforcer les mesures au niveau des marchés, en les obligeant de fermer à 14 heures. Chose qui n’arrange pas les commerçants du marché Grand-Thiès.

Selon Moustapha Bèye, un des commerçants, « nous déplorons d’abord cette maladie qui sévit dans notre pays et prions que Dieu nous aide à l’éradiquer. Cependant, les conditions de fermeture du marché sont très difficiles. Car on nous demande d’ouvrir à 8 heures et de fermer à 14 heures. »

Pour lui « les autorités pouvaient laisser au moins jusqu’à 18 heures, parce que le temps est très court, entre 8 heures et 14 heures. Avant même de finir d’étaler, il est déjà l’heure ».

Ajoutant que « certains marchés ouvrent leurs portes à 6 heures avant de fermer à 18 heures », ceci doit être aussi possible pour eux, car ils sont « des citoyens qui veulent gagner leur vie à la sueur de leur front ».

Une difficulté supplémentaire : le prix du transport !

D’après Issa Sow, « le fait de les obliger de descendre à 14 heures, renchérit le prix du transport pour rentrer à la maison. Ça ressemble à un confinement total. »

Au plan social malgré tout, dira t-il, « nous avons pris toutes les dispositions afin de pouvoir aider ceux qui achètent, empruntent ou cherchent la dépense quotidienne. Mais, dès fois, des gens qui quittent les villages alentours pour venir ici écouler du « nana », pour avoir leur dépense quotidienne sont gênés par la fermeture prématurée du marché. »