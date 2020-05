Covid-19 Thiès : Le Gouverneur renforce la surveillance des transports irréguliers

Des cas communautaires venus d’ailleurs

Face à la recrudescence de la pandémie à Thiès, le Gouverneur de la région, Mouhamadou Moustapha Ndao n’a pas porté de gants, pour dénoncer et agir. Selon lui, « la guerre est loin d’être gagnée, car le verrou a sauté et les cas communautaires obtenus ces temps-ci font craindre le pire. »

Pour cela, le Gouverneur exhorte tout le monde à suivre les recommandations suivantes : « restons chez nous, et que chacun reste chez soi. Je crois que c’est la première chose à faire. Il faut qu’on arrête de bouger, parce que tous les cas que nous avons eu ces temps-ci, à une ou deux exception près, sont des cas communautaires venus d’ailleurs ».

Barrer la route à tous ceux qui tentent de circuler illégalement

Par ailleurs, sous la houlette du Gouverneur de Thiès, les forces de sécurité sont mobilisées pour barrer la route à tout chauffeur qui pratiquerait le transport irrégulier.

Et le plus grave, pour lui, est que cela se passe « dans les pires conditions, en faisant vraiment beaucoup de gymnastique pour arriver à Thiès, à Tivaouane ou à Mbour et amener avec eux la maladie. Donc, il faut que les gens restent chez eux. » Mais il avertit, « on ne va pas les regarder faire, on ne va pas s’arrêter aux conseils. On va aussi mettre notre dispositif pour qu’on puisse aller barrer la route à tous ceux qui tentent de circuler illégalement ».

En effet, le Gouverneur de la région de Thiès a tenu ces propos à l’occasion de la cérémonie de réception d’une ambulance médicalisée, toute neuve, offerte par Mbaye Gueye EMG, dans le cadre de la croisade contre le Covid-19.