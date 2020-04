Covid-19 Thiès : Le Gouverneur de Thiès renforce les mesures de sécurité

Certaines personnes s’obstinent encore et ne respectent pas l’interdiction des rassemblements

Si ces derniers jours, la propagation du covid-19 à Thiès, semble stoppée et la situation devenue stable, d’après les autorités, c’est dû aux mesures édictées par le gouvernement.

Cependant, certaines personnes s’obstinent encore et ne respectent pas l’interdiction des rassemblements.

Selon le Gouverneur de Thiès, Mouhamadou Moustapha Ndao, « le premier cas dans la commune de Thiès est un cas issu de la transmission communautaire. C’est pour cela qu’on avait pris des dispositions consistant à fermer les marchés ou à diminuer les heures d’ouverture, d’interdire les rassemblements etc… »

Ayant constaté que certaines personnes continuaient de braver les interdits, il a maintenant décidé de « renforcer ces mesures. »

En quoi faisant ? « On va augmenter le nombre du personnel qui sera déployé sur le terrain, et réquisitionner les militaires, si nécessaire ».

Le respect strict de ces mesures sera imposé

Il ajoutera, pour montrer sa détermination : « on va insister aussi sur les distanciations sociales. Pour les marchés, on avait déjà prévu la fermeture à 16 heures, pour celui de Thiès, à 15 heures pour le marché de Mbour et le quai de pêche. Au début, on avait décidé de trouver des jours d’ouverture et de fermeture, mais après constat, on a vu qu’il y’a une trop forte affluence aux jours d’ouverture. »

Désormais, « les heures d’ouverture seront quotidiennes mais diminuées et maintenues entre 8 heures et 14 heures. »

La présence des forces de défense pour le maintien de l’ordre

Précision importante : « il y’aura la présence des forces de défense sur place pour maintenir l’ordre ».

S’ajoute à cela, bien entendu, qu’au niveau de la circulation interurbaine, le Ministre avait déjà pris des mesures, imposant une autorisation délivrée pour des raisons d’urgence.

Le Gouverneur de Thiès, Mouhamadou Moustapha Ndao, se radicalisant, dira aussi que « les autorisations qu’on avait délivrées sont toujours valables, mais on n’en donnera plus jusqu’à nouvel ordre. » Son objectif ? « On veut que la situation s’améliore au niveau de Thiès. Tout le monde sait que Thiès est un carrefour, donc nous mettrons tous les moyens pour le respect strict de ces mesures », a-t-il finit de dire.