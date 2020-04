Covid-19 Thiès : Le Docteur Moustapha Faye conscientise les populations

Sept (7) nouveaux cas testés positifs

Encore des cas communautaires à Thiès, car le district sanitaire a enregistré sept (7) nouveau cas testés positifs. La capitale du rail devient de plus en plus un foyer de la pandémie.

Selon le Docteur Moustapha Faye, médecin chef du district sanitaire de Thiès, « oui, on a enregistré des cas communautaires au niveau du district sanitaire de Thiès. Mais il s’agit de deux (2) cas communautaires, c’est un octogénaire de 85 ans qui réside dans la zone rurale de « Tassette », reçu dans la journée du lundi. Et les tests ont été faits le mardi 28 Avril 2020 vers 1 heure du matin, et les résultats sont revenus positifs le même soir. Il a été évacué au centre de traitement de Fann. Le deuxième cas, est un cas communautaire dans la ville de Thiès, plus précisément dans le quartier « Thially ». Donc, il y’a eu aussi des cas contacts positifs au nombre de cinq (5). Donc nous avons enregistré le mardi 28 Avril 2020, sept (7) cas positifs dont deux (2) cas communautaires et cinq (5) contacts. »

Appel à la vigilance

Le médecin chef du district sanitaire de Thiès sonne l’alerte et appelle à la vigilance avant que l’irréparable ne se produise. Voici son discours : « nous demandons aux populations de redoubler de vigilance, de respecter les mesures barrières (porter le masque, respecter la distanciation sociale). Maintenant, nous allons nous atteler à identifier les contacts de ces deux (2) cas communautaires. Et nous allons aussi les confiner à l’hôtel et procéder très rapidement aux prélèvements ».

Malgré la gravité de l’heure, force est de constater que les mesures barrières ne sont toujours pas bien respectées dans les lieux de rassemblement.