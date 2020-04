Covid -19 / Thiès : la Croix Rouge régionale, en ordre de bataille…

Share on Twitter

Share on Facebook

La Croix rouge, partie intégrante du Comité Régional de Gestion de lutte contre les Épidémies est entrain de jouer sa partition de fort belle manière, sur le plan sanitaire au niveau régional et départemental…

Dans le cadre de lutte acharnée contre le corona virus, la CROIX ROUGE régionale et son partenaire, GFA Consulting Croup qui vient de former 60 volontaires – secouristes, pour renforcer le cordon sanitaire. André François Faye conseiller technique du groupe, explique leur motivation, suite à l’appel pressant du chef e l’Etat, Macky Sall, pour venir à bout du coronavirus.Selon le représentant du groupe, le choix de la structure de bienfaisante n’est pas fortuit : « la Croix rouge n’est pas partisane dans ses interventions pour aider et soulager les populations en détresse »

8800 ménages en situation précaire, ciblés …

Ainsi, GFA a mis gracieusement à sa disposition , un important kit d’hygiène en faveur des quartiers en situation précaire et d’organiser une caravane de sensibilisation et de remises de produits sanitaires, à travers la commune Par ailleurs, « la région bavaroise d’Allemagne s’est engagée à renforcer son appui financier à la Croix rouge, et remis une somme d’agent pour faire face aux urgences de la lutte contre le Covid – 19 a encore révélé, le conseiller technique du GFA.

Pour sa part, Alassane Ndiaye, président de la Croix rouge régionale et départementale a apprécié à sa juste valeur, l’action humanitaire de son partenaire et expliqué le travail mené par ses équipes au profit de 1100 ménages ciblés dans les quartiers de Kawsara Fall, Keur Ablaye Yakhine et Randoulène sud, regroupant 8800 personnes ayant besoin d’aide.

Dans le département de Mbour, l’ huissier de justice, Cheikh Tidjane Tambédou, s’est manifesté dans la lutte contre le corona virus, remettant à la Croix rouge locale, un important don de 1000 masques de protection, une ambulance, et deux véhicules pour « faciliter les urgences et autres évacuations sanitaires . Un geste qu’il dit « n’être qu’un début dans ses intentions… »