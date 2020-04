Covid-19 Thiès : La commune de « Thiénaba » en croisade contre la pandémie

Share on Twitter

15 millions de francs CFA du budget de la mairie

Dans la commune de Thiénaba, aucun cas de Coronavirus n’a été détecté. Mais les autorités ont malgré tout entrepris une campagne de sensibilisation auprès de la population. En effet, elles lui rappellent et lui demandent de respecter les mesures d’hygiène, édictées par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, pour faire barrage au coronavirus.

Pour cela, le maire de la commune a déboursé 15 millions de francs CFA du budget, et 2 millions pour sa participation personnelle et en plus de celles de tous les conseillers de la mairie pour faire face à la pandémie.

Une commission qui implique toute la population de la commune dans la lutte.

Une commission a donc été créée, pour que toute la population de la commune soit impliquée dans la lutte. Selon le maire, « on va amener cette aide au niveau de la population, avec celles des autres personnes qui ont fait pareil ».

Venir en aide à la population démunie

Pour le compléter, le porte-parole du conseil municipal de Thiénaba, Demba Diop, de préciser : « l’argent a permis d’acheter des vivres, et qu’en plus de cela, des conseillers ont fait des participations individuelles qui sont estimées au total à 300.000FCFA. Chacun devant d’abord aider les plus impactés de son quartier ».

L’association des pharmaciens de Thiès apporte son soutien

L’association des pharmaciens de Thiès a aussi tenu à apporter sa participation à la lutte, au niveau de Thiénaba.

Portant leur parole, le Dr Ismaila Diallo fera aussi dans la sensibilisation : « nous vous exhortons tous à respecter les mesures d’hygiène, et surtout à éviter les rassemblements ».

La mairie de la commune a distribué les équipements aux 4 postes de santé de la zone. Au nom de l’infirmier chef de poste de Thiénaba, Serigne Dione, pour sa part a demandé à la population de « respecter toutes les mesures et de prendre leurs dispositions pour lutter contre la pandémie. »