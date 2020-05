COVID-19 : Thiès devient un cas très menaçant

De source proche du Ministère de la Santé et de la Région médicale de Thiès, « avec 15 cas positifs hier et 12 cas positifs aujourd’hui, vendredi 22 mai 2020, la ville de Thiès enregistre en 24 heures 27 nouveaux malades de Covid-19 ».

« Ils sont actuellement internés au centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguene de Thiès », à l’exception de « deux patients qui sont transférés à Dakar ».

Selon nos autorités médicales compétentes, « Toutes les trois communes Est, Nord et Ouest sont infectées à Thiès où, actuellement, la majeure partie de la population ne respecte plus les recommandations des autorités sanitaires ».

Et de penser que « c’est vraiment très inquiétant ». Le quartier Thialy, dans la commune Thiès-Nord, enregistre à lui seul plus de 15 cas.

À en croire le Ministère de la Santé et la Région médicale, « Bientôt Thiès sera le second foyer de cette pandémie de coronavirus ». Et aux populations de conseiller : « Évitez particulièrement le marché de Thialy et le marché central de Thiès ».