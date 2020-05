Covid-19 Thiès : Des jeunes volontaires entrent dans la sensibilisation

Engagement pour la vigilance et l’observation stricte des mesures barrières

A Thiès, face à la montée des cas asymptomatiques et communautaires, et suite à l’appel du Préfet qui exhorte les populations à la vigilance et à l’observation stricte des mesures barrières, des jeunes volontaires ont pris le relai.

Ils sillonnent les quartiers de Thiès pour sensibiliser les populations sur le port du masque et le lavage des mains, pour stopper la résurgence des cas qui menacent la santé publique.

A Nginth, un quartier très populaire de Thiès, certains de ces volontaires sont équipés de gels hydro-alcooliques, cependant que d’autres ont mis un dispositif de lavage des mains à chaque coin de rue, pour exiger aux passants de se soumettre à l’exercice.

La sensibilisation est le combat attendu de tout sénégalais

D’après l’un d’eux, surnommé Kounta Kinté, «ce que nous faisons est juste pour dire que le combat n’est pas seulement celui du Ministère de la Santé. Mais c’est le combat de tout sénégalais, d’essayer d’aider nos médecins à faire face à cette pandémie.»

Ils mènent alors « des activités d’orientation sur le mode de transmission de la pathologie et les mesures de prévention, telles que des bidons hydro-alcooliques et quelques graffitis».

Menant ces activités sous la houlette d’un agent de santé, ils sont mieux outillés sur la définition du cas suspect et les populations plus confiantes.

Le combat doit se gagner au niveau de la communauté

Pour Mouhamadou Abdoulaye Sarr, Président de l’association « And Défar Nginth », « le combat doit se gagner au niveau de la communauté. C’est la cause pour laquelle nous nous sommes portés volontaires pour apporter notre pierre à l’édifice. En effet, on a monté une vidéo de 44 secondes sur les mesures barrières et aussi des images de sensibilisation ».

Toutefois, plusieurs quartiers de Thiès comme Diamegueune, 10ème, Aiglon etc…, commencent à adopter la même démarche avec les moyens du bord.