Covid- 19 : Thiès a atteint la barre des…100 cas positifs !

En enregistrant son 44e cas testé positif, le village de Thor du district sanitaire de Djender vient de porter à 100, le nombre de cas testés positifs. Une situation qui inquiète d’avantage le comité régional de gestion de lutte contre les épidémies réunies hier, sous la houlette de son président, le gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndao.qui a annoncé officiellement la nouvelle.

Le Dr Malick Ndiaye, médecin –chef de du district sanitaire explique l’évolution de la pandémie depuis le début du mois de Ramadan : « où nous avions atteint 100 cas confinés tout en se félicitant de la légère amélioration des prélèvements testés dont la majorité a été finalement testée négatives, aussi bien à Thiès qu’à Mbour.

Les asymptomatiques ne seront plus suivis dans les hôpitaux…

Selon le Dr Ndiaye, « leur seule préoccupation reste le village de Thor , d’où était partie, la commerçante positive, avec les 43 cas contaminés ».Pour l’heure, la situation sanitaire s’établit avec le confinement de 516 cas dans les hôtels de la commune de Mbour. Au cours de la réunion, une nouvelle stratégie vient d’être recommandée par le ministère de la santé et de l’action sociale concernant « les cas asymptomatiques qui ne seront plus suivis dans les hôpitaux, mais dans les nouveaux centres de traitements de la base militaire de Diakhao de Thiès et Guéréo de Mbour où, ils seront suivis et traités. « Al ‘issue de deux prélèvements respectifs et si ces derniers s’avèrent négatifs, ils seront autorisés à rentrer chez eux, puisque guéris »Renseigne le praticien.

La gestion de la prévention.

En prévision d’éventuels confinés, le gouverneur justifie les dits centres, et change de stratégie et de mettre d’avantage l’accent sur la prévention, notamment les mesures-barrières d’avantage soulignées par le Comité. L’accent sera mis dans la gestion de la prévention, mettant à profit « l’apport médiatique dans les marchés et les quais de pêche. De même, les conducteurs de jakarta et autres lieux publics seront ciblés dans la sensibilisation », a notamment déclaré le médecin-chef du district de Thiès…