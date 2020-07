Covid 19 situation du jour : 04 nouveaux décès, 13 cas communautaires

Share on Twitter

Le ministère de la santé et de l’action sociale a annoncé les résultats virologique de ce Diamanche.

Ainsi, sur 1 367 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 129 nouveaux cas de coronavirus (Covid-19), soit un taux de positivité de 9,44%.

9 681 cas ont été déclarés positifs, dont 6 409 guéris, 191 décédés et 3 080 sous traitement tel est le bilan de la situation de la Covid-19 depuis son apparition au Sénégal au mois de Mars dernier.

Les cas positifs de ce dimanche sont répartis comme suit : 116 cas contacts suivis par les services du ministère et 13 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Saint-Louis 04, Keur Massar 02, Mbour 02, Fann Hock 01, Guédiawaye 01, Khombole 01, Médina 01 et Mbao 01.

45 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

50 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux.

04 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés ce samedi 25 juillet 2020. L’état de santé des autres patients reste stable.