Covid 19: Situation du 3 Oct 17 nouveaux cas enregistrés

Le ministre de la santé et de l’action social a fait le point de ce samedi 0″ octobre 2020. Sur 1337 tests réalisés 17 ont été déclarés positifs.0 décès enregistré. Parmi ces cas positifs on a 07 cas contacts, 10 cas communautaires , 57 patients guéris et 09 cas graves en réanimation

Depuis le 2 Mars à ce jour le Sénégal a enregistré 15068 cas dont 12751 guéris 312 décédé,01 évacué et 2004 patients sous traitement.

Les cas communautaires enregistrés viennent des localités suivantes :Mbao 2, Amitié 1, Maristes 1, Kolda 1, Ouest Foire 1, Pikine 1, Pout 1, Richard Toll 1, Thiadiaye 1.