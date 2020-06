Covid-19 : situation à Thiès et bilan du jour.

Covid-19 : situation à Thiès

Avant le bilan de ce samedi 06 juin 20, voici la situation à Thiès, telle que relayée par DJ Mbaye à travers l’émission KEPARGUI de Sud FM : « 194 cas confirmés, 9 cas importés, 160 cas contacts, 25 cas communautaires, et 444 confinés chez eux. »

Et pourtant, les populations semblent encore douter de la gravité de la pandémie et même et son existence. Elles sont lassées par une communication à laquelle elles n’ont plus confiance. C’est du moins qui ressort des opinions exprimées.

Entre hésitations, tergiversations, et improvisations

Ce qu’elles ne comprennent pas, c’est pourquoi l’aide promise est encore attendue en de nombreux endroits, sur 1000 milliards annoncés. Ce qu’elles ne comprennent pas, non plus, ce sont les contradictions dans la communication, comme par exemple dire que « l’heure est grave », pour tout fermer avec « une centaine de contaminés », et ensuite « alléger les mesures avec plus de 4000 cas. »

Si on y ajoute « le regroupement des enseignants à Dakar pour leur convoyage, sans tenir compte des risques de contamination », la « décision nocturne de reporter encore la rentrée au dernier moment », et maintenant le quasi retour à la case départ, suite à des manifestations de rue, cela peut faire quand même douter les gens.

Le grand problème ici, est cependant relatif à l’autorité de l’état, car il ne faudrait pas que les populations aient l’impression que les gouvernants ne réagissent que sur la pression. Elles ont besoin d’un discours véridique.

Bilan covid-19 du jour au plan national

Selon, le communiqué N°97 du Ministère de la santé et de l’action sociale de ce samedi 06 juin 2020, lu par madame Marie Khémes Ngom Ndiaye, on retient ce qui suit :

Sur les résultats des examens virologiques réalisés sur 1166 tests, 94 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 08, 06 %.

Dans les détails, les 87 sont des contacts suivis par les services hospitaliers, mais il y a le retour inquiétant de 4 cas importés AIBD, et 3 cas issus de la transmission communautaire ainsi repartis : Dakar plateau (1), Touba (2).

236 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 18 cas graves toujours en réanimation.

Au total, le Sénégal en est à ce jour à 4249 cas positifs, 2512 guéris, 47 décédés, et 1689 encore sous traitement dans les différents centres.

L’analyse des spécialistes

Selon le Docteur Seydi, « la nouvelle situation entraine plus de difficultés à suivre tous les contacts, désormais répartis dans tout le pays avec la liberté de circuler. »

A son avis, « si on ne respecte pas les mesures barrières, on va vers une situation très difficile. »

Pour son collègue, le Docteur Bousso « la nouvelle stratégie devrait mettre l’accent sur la protection des groupes vulnérables et une organisation basée sur et la rigueur et la précocité de la prise en charge. »

Massamba Diouf, épidémiologiste, se réjouit pour sa part, avec le docteur Seydi, de la guérison de tous les 559 patients traités à base de chloroquine, et l’encourage dans sa décision de continuer son utilisation qui donne un taux de décès de 1%