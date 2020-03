COVID-19 : Seule une conscience citoyenne peut sauver le Sénégal

Les 2 semaines prochaines risquent d’être cruciales pour le Sénégal. Si nous prenons les précautions nécessaires on peut casser la chaîne de propagation du coronavirus.

Sinon nous aurons un vrai problème entre les mains surtout pour prendre soin des aînés du pays. Jusqu’à présent le Sénégal a tout mis en œuvre pour anticiper l’entrée du virus et sa propagation : Fermeture des écoles, interdiction des rassemblements publics, fermeture des frontières aériennes, « sms » réguliers de prévention du Ministère de la Santé, fermeture des lieux de culte, entre autres. « Maintenant ça dépend en grande partie de nous et de notre conscience citoyenne.

Nous sommes à une étape cruciale où le nombre de cas peut exploser comme en Europe en l’espace d’une semaine ». Si une telle situation se présente, le Sénégal devra donc gérer plus de centaines, milliers de cas en quelques jours. Les semaines qui arrivent sont donc cruciales. Prenons nos précautions. Dès ce weekend restons à la maison et sortons uniquement en cas de nécessité. La précaution n’est pas de la panique. Soyons strictes et responsables envers nous même pendant un mois et tout ira bien.