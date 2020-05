Covid-19 Sénégal : Un nombre de tests record effectué par le Ministère de la Santé

Share on Twitter

1161 échantillons prélevés

C’est une première depuis l’apparition du Coronavirus au Sénégal. Ce 02 Mars 2020, le nombre de tests effectués pour détecter les cas positifs parmi les sujets contacts, entre le mercredi 29 et jeudi 30 Avril 2020, a dépassé le seuil des 1000. Malgré tout, le taux de retour positif a fortement chuté d’environ 10% à 4,39%.

Ce qui nous amène à nous demander s’il y’a une corrélation positive entre le nombre de tests et le nombre de cas positifs ?

Ensuite, pourquoi un nombre si important de tests réalisés ces derniers temps ?

Deux ou trois hypothèses stratégiques

Deux hypothèses ou trois même. La première, un choix délibéré du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, de tester les cas contacts et à l’entrée et à la sortie. La deuxième hypothèse, une volonté nette d’épuiser le stock de sujets contacts, pour désengorger les sites de confinement, d’autant qu’ils commencent à saturer.

A la date du 27 Avril 2020, on comptait 2549 sujets contacts dans les différents sites comme l’indique le rapport de situation du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. La dernière hypothèse, le Ministère voudrait avoir une idée du nombre de personnes atteintes de la maladie à travers ce dépistage.

Le dépistage massif n’est pas une option pour le ministère

Même s’il n’opte pas pour le dépistage massif, il y a pourtant un expert au Sénégal explique que « la meilleure façon d’avoir une idée exacte du nombre de malades dans la population totale, est d’effectuer des échantillons aléatoires. Ce serait suffisamment représentatif, et ils devraient permettre d’extrapoler, de généraliser, d’avoir une idée de l’état de la maladie au Sénégal. »

Il ajoutera aussi « Le comportement de l’épidémie, le pic, et éventuellement la sortie de crise. »