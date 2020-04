Covid-19 Sénégal : L’inquiétante question des cas communautaires

Une nouvelle situation créée dans la riposte au Covid-19

Avec le Sénégal qui compte à ce jour 30 cas positifs, issus de la transmission communautaire. Abdoulaye Diouf Sarr a bien raison de sonner l’alerte : « c’est le lieu de reconnaître. Qu’une nouvelle situation se présente dans la riposte au Covid-19 », a dit-il dit, lors du point de presse quotidien sur l’épidémie.

Insistant sur le danger encouru par les populations, voici le résumé de sa pensée : « Chacun et chacune d’entre nous est à présent menacé, par l’accroissement des cas communautaires. Les cas importés ont été maîtrisés, les cas contacts sont bien localisés et mis en quarantaine. Cependant il faut admettre que les cas communautaires sont préoccupants ».

Appel aux leaders d’opinion, chefs religieux et chefs coutumiers

Pour Abdoulaye Diouf Sarr, la solution est dans la sensibilisation car, dira-t-il. « Face à cette épidémie de plus en plus pernicieuse, chaque chef de famille, chaque responsable d’une communauté (leader d’opinion, chef religieux et chef coutumier), doit se lever pour barrer la route au Covid-19 ».

En attendant, le ministre de la Santé « recommande fortement » le « port systématique du masque », en particulier dans les marchés, les transports et autres lieux publics.

La Réaction de Macky Sall face à la situation

Une situation qui devient de plus en plus préoccupante pour le Président Mackay Sall. A travers sa page Facebook, le Président de République est allé dans ce sens. « L’accroissement des cas communautaires est plus que préoccupant. C’est une situation grave! Ensemble, mes chers compatriotes, soyons plus vigilants et mobilisés face à cette nouvelle donne. Respectons les mesures édictées pour éviter une propagation générale ».