Covid-19 Sénégal : La déclaration alarmante du Ministère de la Santé

Une heure fatidique pour les Sénégalais

Au Sénégal, les résultats des tests effectués par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale sont délibérés quotidiennement, à 10 heures. Cette nouvelle forme de délibération est devenue une heure fatidique pour les Sénégalais. Beaucoup d’entre eux ont les yeux rivés sur le petit écran ou les oreilles scotchés à la radio. Personne ne veut donc rater ce rendez-vous de 10 heures, selon la RFM qui lui a réservé un reportage.

Un moment redouté

D’après les témoignages recueillis, celui d’un vendeur de café, Bass. L’annonce des résultats des tests sur le Coronavirus est pour lui un moment fort redouté : « j‘ai peur à chaque fois parce que les cas contacts augmentent chaque jour, et on ne sait pas d’où et par qui ces personnes ont été contaminées ».

« Vraiment je ne suis pas pressé d’entendre les résultats du jour. » dira t-il.

Une heure fatidique pour Abdoulaye

« 10 heures ! Une heure fatidique, » nous confie Abdoulaye.

Pourquoi ? « Avec l’augmentation des cas communautaires, j‘attends toujours avec angoisse les résultats. Nous avons peur des résultats parce qu’on ne sait pas s’il y’a parmi les cas du jour, un de nos parents ou bien. C’est une situation vraiment difficile pour nous ».

A quand la fin de ce rendez-vous ?

A quand la fin de ce rendez-vous entre la Ministère de la Santé et les Sénégalais ? Une question qui revient souvent. Mais ces Sénégalais reconnaissent qu’il y va de la responsabilité de tous pour éviter la propagation du virus.