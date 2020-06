Covid 19 / résultats des examens virologiques du 18 Juin: 03 nouveaux décès et 17 cas graves

Share on Twitter

Les résultats des examens virologiques de ce jeudi ont établi que sur 1406 tests réalisés, 106 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 7,53. Des cas répartis comme suit :

D’après le communiqué, 93 cas contacts sont répertoriés et suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action. Les 13 autres cas proviennent de la transmission communautaire et sont répartis entre Touba (04), Rufisque (02), Mbao (01), Guédiawaye (01), Liberté 6 (01), Grand Yoff (1), Yarakh (01), Cambérène (01),et Kaolack (01),

17 patients sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Ce, au moment où, 110 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

03 nouveaux décès déclarés