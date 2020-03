COVID-19 / PRIÈRES DU VENDREDI Les mosquées fermées sur tout le territoire national

La mesure est tombée. A partir de maintenant les fidèles musulmans pourront s’acquitter de leur devoir religieux à leur domicile jusqu’à nouvel ordre. Ils auront à faire leurs Prières du Vendredi et autres Rituels quotidiens chez eux.

La décision a été prise par l’Association nationale des Imams et Oulémas du Sénégal, ce mercredi 18 Mars 2020, à Dakar, après une large concertation, suite à la déclaration du Chef de l’Etat portant sur le Covid-19 ou Coronavirus.

Le Président de ladite Association, El Hadji Moustapha Gueye, et ses camarades rappellent aux populations que « les regroupements de foules sont interdits », et pour mieux gérer cette Pandémie, ils pensent devoir se conformer aux décisions des autorités étatiques, ce à travers des « mesures conservatoires prises pour les Prières du Vendredi et Rituels du jour ». Toutes les mosquées sont fermées sur l’ensemble du territoire national.