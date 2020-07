Covid-19/ Oms: Les enfants âgés de moins de dix ans, moins susceptibles d’être infectés

Share on Twitter

Une responsable de la gestion de la pandémie à l’OMS a défini la catégorie de personnes la moins susceptible de contracter le Covid-19: il s’agit des enfants de moins de dix ans.

Les enfants âgés de moins de dix ans sont les moins susceptibles d’être infectés par le coronavirus et, en cas d’infection, tendent à développer une forme légère de Covid-19, a déclaré Maria Van Kerkkhove, chef de l’équipe technique au département pour les maladies infectieuses de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette conclusion a été tirée des études

Cette conclusion a été tirée des études visant à identifier les anticorps chez les enfants. Il s’est avéré que ceux de plus de dix ans sont aussi sensibles à l’infection que les adolescents et les jeunes de plus de 20 ans. Cela signifie qu’ils peuvent être contaminés mais qu’ils auront une forme moins grave de la maladie.