COVID 19: « Nous remercions le PR Macky Sall qui a pris les devants très tôt… »Dixit Mamadou Thiaw

COVID 19: « Nous remercions le PR Macky Sall qui a très tôt pris les devants… Sous la houlette de notre Ministre Omar Guèye, qui a appliqué les instructions du PR Macky Sall, les maires ont joué leur rôle dans la lutte contre la pandémie « Dixit Mamadou Thiaw

La Tabaski fêtée avec un vieillard bien portant de 125 ans

Comme de coutume, le maire de Tassette, Mamadou Thiaw, passe la Tabaski en famille. Ce qu’il y a de particulier cette année cependant, outre le contexte de la pandémie, c’est la présence à ses cotés d’un vieillard âgé de 125 ans.

Le message est symbolique et très clair : « grâce la vision du Président Macky Sall, le Sénégal a bien géré la situation. »

En effet, on nous dit que les personnes âgées sont les principales cibles et victimes de la covid-19, en voici une qui se porte bien et c’est visible.

Nous avons freiné l’expansion de la covid-19 en faisant jouer la solidarité et l’équité territoriales

Selon Mamadou Thiaw, , « le Président à très tôt pris les bonnes décisions et instruit son ministre Omar Guèye, pour une bonne gestion à la base, au niveau des collectivités territoriales. »

Comment ? « En faisant jouer la solidarité et l’équité territoriales, avec le soutien du gouverneur, du préfet et du médecin chef de région. Nous avons offert des masques et produits sanitaires dans les 15 collectivités locales du département, et il en est ainsi, grâce à Omar Guèye instruit par le Président, sur l’ensemble des 557 communes et 42 départements du Sénégal. »

Le Sénégal parmi les nations qui ont le mieux géré la crise

Ce qui explique pour lui la bonne place de notre pays parmi les nations qui ont le mieux géré la crise, c’est que « Macky Sall est un homme clairvoyant, et prudent, et nous sommes ses « bayes fall » dévoués, pour l’aider à réussir sa noble mission pour l’émergence »

En plus clair, et il le dit : « il est le capitaine du bateau, nous sommes à l’écoute de ses ordres et sommes dans la sensibilisation pour le respect strict des mesures barrières. »

En toute humilité, Mamadou Thiaw a demandé pardon et pardonné à tous. Pour sa commune il ajoutera : « nous sommes à Tassette des éleveurs et des cultivateurs, tout ce que nous souhaitons maintenant, c’est un bon hivernage, car nous avons été secouru en temps opportun par le ministre de l’élevage avec de l’aliment de bétail. »