Covid -19 / Mbour : la police immobilise plus 40 bus « Tata »…

Dans le cadre de la riposte contre la propagation de la pandémie du corona virus, les forces de défenses et de sécurité veillent au grain. En effet, la police vient d’immobiliser plus d’une quarantaine de bus de transport « Tata, pour inobservation des nouvelles règles de transport, édictées pour éviter la propagation de la pandémie : non port de masque de protection et sur nombre de passagers de 21 au lieu des 9 autorisés, permettant la distanciation.

Le modus-operandi de ces conducteurs âpres au gain et peu soucieux du salut public, consistait, au cours du trajet, d’étaler des nattes, pour y faire asseoir ou coucher des clients, dans le but de les transporter incognito. Malheureusement pour eux, ce stratagème a été finalement flairé et découvert par les limiers de la police.

Face à ce tour de pass éventé et qui n’honore pas la corporation, Mbakhane Gomis, le responsable du transport se désolidarise des fauteurs , déclarant « ne pas être en phase avec de telles pratiques, surtout en cette période de lutte contre le corona virus »