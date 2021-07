Covid-19 : Maodo Malick Mbaye propose le plan de vaccination d’un million de jeunes

Le Président de l’Association Nationale des Élus Départementaux (ANED), Maodo Malick Mbaye propose un plan de vaccination d’un million de jeunes.

Pour le DG de l’Anamo, il faut profiter des navetanes pour vacciner les jeunes. Il s’agit de faire de la vaccination une condition sine qua none de pratique et de participation aux navétanes et dans toutes les disciplines sportives de l’ONCAV. Mais aussi, que tout encadreur et dirigeant de nawetane à tous les niveaux soit vacciné et détienne sa carte. Et de façon plus globale que le carnet de vaccination soit un document exigé à l’entrée des stades.



Et l’objectif visé serait selon Maodo Malick Mbaye, de réussir à faire vacciner 1.000.000 personnes durant les Navétanes.