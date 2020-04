COVID-19 : L’Italie franchit l’étape de la phase aiguë

C’est dans la joie que le patron de la protection civile italienne, Angelo Borrelli, a annoncé, l’autre jour, la guérison, en 24 heures, de plus de 2.500 malades. Chiffre le plus élevé depuis le début de la crise au niveau de ce premier pays européen frappé, qui, de plus en plus s’éloigne de la phase aiguë de la maladie. Angelo Borrelli se dit «certain» que « le nombre de décès va diminuer » dans un pays dont le bilan total dépasse aujourd’hui de loin les 23.000 décès.

La stabilisation du nombre de malades recensés dans plusieurs régions, comme celles de Naples, de Bologne, de Venise, de Florence ou de Rome, reste un autre signe encourageant. Sans compter le fait que sur plus de 65.000 tests, en 24 heures (autre record), seuls 5% se sont avérés positifs, indicateur supplémentaire de « l’efficacité des mesures de confinement prises pour contenir la contagion », selon Franco Locatelli. Tout cela, se félicite Angelo Borrelli, « nous fait prendre conscience du grand travail accompli dans les hôpitaux et de la collaboration des citoyens ».

Les responsables sanitaires sont désormais d’autant plus confiants que dans son effort de guerre contre une augmentation possible de la contagion, l’Italie fait recours à une application de traçage des contacts, « Immuni », qui sera disposée sur les téléphones portables, suivant la volonté des uns et des autres. C’est ce 21 avril que la Lombardie lancera les tests sanguins.