COVID-19: La Prière de Arfang Seck, IEF de Thies-ville

Il est déjà légendaire

il est dans l’air

peut être sur terre ou dans les verres

dans la mer

pour une situation amère

car distanciant pairs,pères et mères

il a retenu les scolaires

il a cloué au sol avions et hélicoptères

fermant les frontières

posant des barrières

je ne suis pas téméraire

ni suicidaire

alors, je me terre

et me confine dans une aire

pour une ère

que je souhaite passagère

telle est ma prière

je porte un masque sans être un mousquetaire

je suis si solitaire

et pour bien rester solidaire

je respecte les consignes sanitaires

et les restrictions sécuritaires

pour avoir une issue salutaire

à l’échelle planétaire

et peut être une « re-naissance humanitaire ?

ARFANG SECK

Thiès quartier 10ième ce 5 mai 2020 à 16H43mn

IEF de THIES / ville

77 573 04 44

70 701 17 18

Debout,c’est se lever,s’élever pour élever.