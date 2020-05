Covid-19 : Les sapeurs pompiers de Thiès en action, pour endiguer la propagation de la pandémie dans la région

Share on Twitter

Sensibiliser les imams sur les dispositions particulières à prendre pour un enterrement sécurisé

Pour limiter les dégâts du coronavirus aux 04 morts déjà enregistrés par la région de Thiès, le chef de brigade des sapeurs pompiers est descendu sur le terrain avec ses hommes, pour endiguer la propagation de la pandémie.

A Keur Mousseu où ils se sont rendus, l’objectif était de sensibiliser et former les imams car, selon Idrissa Ndiaye, le chef de brigade, « dans les mosquées, il y a souvent des morgues et, avec le covid-19, il est nécessaire de les sensibiliser sur les dispositions particulières à prendre pour un enterrement sécurisé. »

Le service d’hygiène, les sapeurs pompiers et la croix rouge ensemble pour sécuriser les enterrements

A ce niveau, il précisera qu’il y a une véritable répartition des tâches : « le service d’hygiène se charge de la désinfection et de la mise en sac du mort, les sapeurs pompiers du transport, et la croix rouge de l’inhumation. »

Les imams sont donc informés de cette procédure opératoire normalisée, des précautions et dispositions sanitaires à prendre en cas de décès.

Pour Karim Sylla, responsable des jeunes de la localité, leur rôle est « d’informer les décideurs et de travailler au changement des habitudes. »

Deux cas pour la région de Thiès dans le bilan du jour

Ils sont tous les 2 de Diass : 1 homme d’un âge avancé et une fille de 18 ans.

Selon le DC du ministère de la santé et de l’action sociale, le docteur Aloyse Waly Diouf, les examens virologiques ont donné ce samedi 16 mai 2020 les résultats suivants : sur 989 tests réalisés, 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de, 12,3 %.

Dans les détails, les 108 sont des contacts suivis par leurs services, et les 11, des cas issus de la transmission communautaire ainsi repartis : Grand Yoff (2), Soprim (2) Dalifort (1) et Touba (2) Popeugnine (2) Lingère (1) Pikine (1).

59 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris ; 7 cas graves sont toujours en réanimation : hôpital Fann (1), hôpital Principal (6)

Au total, le Sénégal en est à ce jour à 2429 cas positifs, 949 guéris, 25 décédés, 01 évacué et 1454 encore sous traitement dans les différents centres.