COVID-19, LES FORCES DE L’ORDRE ET LES POPULATIONS DE DIENDER

Share on Twitter

Share on Facebook

COVID-19, LES FORCES DE L’ORDRE ET LES POPULATIONS DE DIENDER

Des jeunes de Diender en colère se révoltent contre les gendarmes

500 personnes suspectées du Covid-19 refusent de se mettre en quarantaine

A Thor, dans la commune de Diender, le chef du district médical qui était venu chercher avec des gendarmes 500 personnes pour les mettre en quarantaine, n’oubliera pas de sitôt l’accueil qui lui a été réservé.

En effet, les jeunes se sont violemment opposés à l’opération, faisant face aux gendarmes, malgré les grenades lacrymogènes, mais c’est le maire Alioune Ndoye qui explique au micro RFM de Cheikh Anta Diop : « s’il n’y a pas eu de problèmes à Thiédème, c’est que les populations ont été informées, associées et averties. »

Une démarche surprenante et maladroite

Il posera ensuite une série de questions : « Pourquoi venir à Thor avec une liste de 500 personnes, suspectées de contamination au coronavirus sans concertation avec leurs responsables ? »

« Comment le médecin qui n’habite pas la localité les a t-il identifiées ? » « Qui lui à donné cette liste ? » « Pourquoi lui-même n’y figure pas ? »

Et Alioune Ndoye de conclure « nous ne partirons pas d’ici sans cette personne, qui est naturellement exposée au même titre que les autres ! »

Les Autorités administratives ramènent la paix

Heureusement qu’informé de l’arrivée imminente du Sous Préfet, accompagné du Préfet et des forces de l’ordre bien armées, il a conseillé aux jeunes de ne pas opposer de résistance, et le groupe de 500 personnes est désormais reparti dans différents hôtels de Thiès et Mbour.

Ne faudrait-il pas toujours privilégier la négociation dans des cas pareils ?