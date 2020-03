COVID-19 : Les Décisions Du Président Macky Sall Pour Sauver Le Sénégal

Le Président de la République, M. Macky Sall, a pris des mesures courageuses et pertinentes, ce samedi 14 mars 2020, face à l’épidémie du coronavirus qui commence à gagner du terrain au Sénégal.

Des décisions autour de « l’interdiction de toutes les manifestations publiques pendant un mois sur l’étendue du territoire national », du « renforcement de la surveillance des frontières maritimes, terrestres et aériennes », de la « suspension des enseignements dans les écoles et les universités publiques et privées pour trois semaines à compter du lundi 16 mars 2020 », du « renforcement de la protection des personnels de santé pour leur éviter la contamination », de la « suspension des procédures des pèlerinages musulman et chrétien ».

Aussi le Chef de l’Etat demande aux autorités religieuses d’« accompagner l’Etat dans les différentes mesures arrêtées », outre « l’annulation de toutes les manifestations prévues le 4 Avril ». En lieu et place une cérémonie de prise d’armes aura lieu au Palais de la République ». Il a insisté sur la « solidarité aux sénégalais de la diaspora », a qui il demande de « respecter les consignes édictées dans leurs pays de résidence ». Aussi sur « un plan de contingence déclenché à partir d’aujourd’hui : hôpitaux mobiles déployés par l’armée nationale ». Sans compter « l’interdiction des bateaux de croisières d’entrer au Sénégal ».