COVID-19 : L’enfer de ces mineurs collecteurs d’ordures

Le brave jeune garçon de 12 ans, A. D., prend beaucoup plaisir à aider sa maman à faire face aux besoins familiaux. Avec deux compagnons, presque du même âge, il gagne sa vie dans la collecte des ordures ménagères.

Ainsi chaque matin, à bord de leur voiture hippomobile (charrette), les trois jeunes copains font le tour d’une soixantaine de maisons abonnées à leurs services, dans un quartier de la commune Thiès-Est, pour ramasser les ordures.

Comme eux, ils sont plus d’une centaine de mineurs exerçant cette dite activité à Thiès, depuis bientôt plusieurs années. Tous les matins, on les aperçoit se démerder comme de beaux diables à travers tous les coins et recoins de la ville. Seulement, ces enfants sont carrément délaissés à tort dans la guerre sans merci que mène le Sénégal contre le Covid-19.

Malheureusement ! Dans l’exercice de leurs activités, ils n’utilisent ni masques ni gants. Abandonnés, qu’ils se trouvent être, à leur sort. Hélas ! Aucune mesure de protection à leur endroit. Et les autorités compétentes, pourtant alertées depuis fort longtemps sur le danger qui guette ces vulnérables bouts de bois de Dieu, en vue de prendre les mesures idoines, semblent même apprécier quand on sait que tout se passe comme le plus normalement du monde, comme si de rien n’était.

Aujourd’hui, nombre de Thiessois se désolent de constater que dans la cité du rail, « c’est dans des conditions inimaginables, presque inhumaines, que ces pauvres enfants procèdent à l’enlèvement des ordures ménagères, chargent et déchargent les charrettes très mal attelées, transportent des tas d’ordures, s’en débarrassent… ». et personne ne se soucie de leur situation …