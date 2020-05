Covid-19 : Le Sénégal franchit la barre des 1000 cas positifs

Deux mois de lutte déjà !

On est à deux mois de lutte depuis que le Sénégal a enregistré son premier cas positif du Covid-19. Cependant, il est difficile de dégager de très grosses tendances. Les chiffres évoluent en dents de scie, et difficile d’y voir clair. Mais, une constante, tout de même, on bat le record de jour en jour en termes de tests, et en termes de cas positifs. Depuis le 30 Avril 2020, on a dépassé le millier de tests et on approche les 100 cas positifs par jour.

Pratiquement, entre le 2 Avril et le 1er Mai 2020, on a multiplié par 5 le nombre de tests et le nombre de cas. Toutefois, il n’y a pas de corrélation positive entre le nombre de tests et le taux de positivités qui évolue de manière irrégulière. Ceci, avec une moyenne de 10% mais, on peut constater une volonté nette du Ministère de la Santé, d’augmenter le nombre de tests par jour.

Que faut-il comprendre ?

Logiquement, une volonté d’éviter la saturation des lieux de confinement, avec le nombre de cas positifs et le nombre de contacts qui évoluent très rapidement. Dans tous les cas, depuis le 30 Mai 2020, le Sénégal a rejoint le club des pays qui ont atteint la barre de milliers de cas positifs.

Dans la sous-région, il s’agit de la Guinée avec 1795 cas officiellement, du Ghana avec plus de 2000 cas, de la Cote d’ivoire avec 1200 cas et du Nigéria avec 1900 cas positifs.