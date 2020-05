Encore un nouveau décès à cause du Covid-19 : C’est la 19ème victime !

C’est la 19ème victime depuis l’apparition du virus au Sénégal, le 2 Mars 2020. Il s’agit d’une femme âgée de 53 ans, habitant à la Sicap Liberté 3. Elle est décédée ce dimanche 10 mai 2020 à l’hôpital Aristide le Dantec. C’est le 2ème décès enregistré en 24 heures, car le même Dimanche matin, un homme avait été déclaré mort du Coronavirus. Le Sénégal serait-il proche du pic ?

D’après le Professeur Tandakha Ndiaye Dièye, immunologue, « si on a eu un nombre très élevé de décès, c’est que d’abord certaines personnes peuvent présenter des co-morbidités, et que deuxièmement les personnes qui sont mortes, sont souvent à un âge un peu avancé. Mais le troisième point est le point le plus important : ces personnes arrivent tardivement à l’hôpital. Donc la prise en charge est tardive ».

Avons-nous déjà atteint le pic ?

« Si au tout début de la pandémie, on n’en avait pas beaucoup, c’est que la prise en charge était précoce et le traitement était bien suivi. Maintenant, certaines personnes ont peur de se rendre à l’hôpital, ou le font tardivement et, évidemment, cela retarde la prise en charge et la mortalité va être élevée ».

Pour le Professeur, « il est encore difficile de dire que l’on a atteint le pic, même s’il semble très proche. Sur 100 personnes, il n’y en a qu’une qui meurt. Ce que nous avons constaté pour l’instant, au Sénégal, c’est que depuis un certain temps, c’était moins d’une personne. En faisant une comparaison avec ce qui se passe dans le monde, les pays du nord par exemple, la létalité y est beaucoup plus élevée que dans notre pays ».