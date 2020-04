Covid-19/ : le gouverneur de Thiès corse les mesures de Prévention…

Suite à la constatation de deux cas communautaires dans la banlieue de Thiès et du quartier Fogny de Tivaouane, respectivement par un enfant talibé et d’un commerçant, le gouverneur de la région de Thiès, président du comité de gestion de lute contre les épidémies, a pris des mesures de salubrité pour le marché central et les daaras de la cité du rail…

Thierno Ciss, délégué général du marché central se félicite de cet arrêté du gouverneur, portant sa fermeture, pour cause de nettoiement et de désinfection, ainsi que des daaras. « C’est une mesure conservatoire, motivée par la fréquentation quotidienne des talibés en ces lieux. D’ailleurs, les ménagères ont été averties de l’opération pour les journées du samedi et dimanche, afin qu’elles s’approvisionnent à temps. »

Mise en quarantaine de 14 personnes dont un bébé

A Tivaouane, la nouvelle du commerçant testé positif au corona virus et ses deux acolytes qui avaient réussi par des voies sinueuses à rallier la ville sainte, continue d’alimenter la rumeur. C’était dans la journée de dimanche dernier que le commerçant, avait commencé à manifester des signes du covid 19 , a alerté un voisin qui a alerté la gendarmerie et permis aux autorités sanitaires d’acheminer les trois individus vers un lieu de confinement.

Au cours de ce transfert, l’un d’eux prendra la fuite, avant d’être arrêté à Thiès. Avec cette histoire rocambolesque, la peur règne dans les foyers et fait germer le doute dans les esprits, avec l’éventualité de nouveaux cas communautaires nés de ces escapades avec la mise en quarantaine de 14 personnes dont un bébé eu une certaine proximité avec les mis en cause. Dans le cadre du renforcement des mesures de sauvegarde, envisageraient, selon une source médicale, l’ouverture d’un centre de traitement à Thiès, et non à Tivaouane comme le disait la rumeur…